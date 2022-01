Παρότι έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 1-0, η Άρσεναλ δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Και όχι απλώς δεν τα κατάφερε, αλλά για 10η συνεχόμενη φορά ηττήθηκε από τους Πολίτες σε επίπεδο Premier League. Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού είχε εκείνο το «τρελό» πεντάλεπτο στην αρχή του δευτέρου μέρους, όταν η Σίτι ισοφάρισε και… καπάκι η Άρσεναλ έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές.

Και μάλιστα, η κόκκινη του Γκάμπριελ ήταν και ιστορικη. Διότι η Άρσεναλ έγινε μόλις η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Premier League που φτάνει τις 100 κόκκινες κάρτες στο πρωτάθλημα!

100 – Arsenal have become the first side in Premier League history to receive 100 red cards, with the Gunners having 11 players sent off under Mikel Arteta in the competition, also more than any other side since his first game in charge. Problematic. pic.twitter.com/pVR7LblUC1

— OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2022