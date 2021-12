H UEFA υπέπεσε σε γκάφα ολκής, καθώς κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της φάσης των «16» του Champions League βγήκε ένα… απαγορευμένο ζευγάρι, αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Βιγιαρεάλ, με τις δύο ομάδες να έχουν προκριθεί χέρι-χέρι από τον έκτο όμιλο.

Το λάθος αυτό συνέβη, μιας και οι ιθύνοντες της UEFA δε συμπεριέλαβαν την Γιουνάιτεντ ως πιθανή αντίπαλο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έτσι, αντί να μπει στην κληρωτίδα το όνομα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε αυτό της Λίβερπουλ, το οποίο δεν έπρεπε, από τη στιγμή που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να τεθούν αντιμέτωπες.

Όπως είναι λογικό εδώ και λίγη ώρα επικρατεί ένα χάος αναφορικά με το συγκεκριμένο σφάλμα, ενώ σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στη Βρετανία υπάρχει το ενδεχόμενο η κλήρωση του Champions League να επαναληφθεί.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021