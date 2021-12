Η εταιρεία John Lewis έβγαλε από τα ράφια του ένα παιδικό φόρεμα για πάρτι με το όνομα «Lollita», αφού δέχθηκε έντονη κριτική για το όνομα του.

Το Chi Chi London Lollita Party Dress πωλούνταν για παιδιά ηλικίας τριών έως 11 ετών στον ιστότοπο του λιανοπωλητή για 50 λίρες.

Το όνομα είναι παρόμοιο με το μυθιστόρημα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ του 1955 Lolita, το οποίο περιγράφει την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η ιστορία περιγράφει πώς ένας μεσήλικας καθηγητής κακοποιεί σεξουαλικά ένα 12χρονο κορίτσι.

Η περιγραφή του φορέματος, η οποία προηγουμένως βρισκόταν στον ιστότοπο του John Lewis, έλεγε: «Αυτό το φόρεμα είναι σίγουρο ότι θα γίνει ένα από τα αγαπημένα ρούχα για πάρτι. Με επένδυση από σατέν για απαλό και άνετο φινίρισμα, αυτό το όμορφο φόρεμα διαθέτει λεπτό μεταλλικό κέντημα, και φούστα από σιφόν με υπόστρωμα από τούλι που είναι τέλειο για στροβιλίσματα στην πίστα».

Η Chi Chi London είναι μια μάρκα μόδας που διαθέτει τα ρούχα της στο πολυκατάστημα.

Η παρουσιάστρια Victoria Coren Mitchell έγραψε στο Twitter για το φόρεμα στους followers της.

