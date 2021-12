Τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει στη Βρετανία από τη νέα παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού, ανακοίνωσε την Δευτέρα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα δε με τον υπουργό Υγείας Σατζίντ Χαβίντ, δέκα άτομα με Όμικρον χρειάστηκαν νοσηλεία στην Αγγλία.

Τουλάχιστον 732 κρούσματα αλλά κανένας θάνατος από το νέο πανδημικό στέλεχος είχαν καταγραφεί στην Ευρώπη μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων.

«Η Όμικρον οδηγεί σε νοσηλείες και δυστυχώς τουλάχιστον ένας ασθενής έχει επιβεβαιωθεί ότι πέθανε με Όμικρον» δήλωσε ο Τζόνσον στη διάρκεια επίσκεψης σε εμβολιαστικό κέντρο του Πάντιγκτον στο δυτικό Λονδίνο.

«Πιστεύω πως πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος την ιδέα ότι πρόκειται με κάποιο τρόπο για ηπιότερη εκδοχή του ιού, και να αναγνωρίσουμε την τρομακτική ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται στον πληθυσμό» είπε.

Σε ερώτηση για το εάν θα επιβληθούν νέοι περιορισμοί για τον έλεγχο της πανδημίας, ο Τζόνσον απάντησε πως «θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας».

