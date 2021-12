O ελληνοαγγλικής καταγωγής singer και songwriter D3lta, που μας συστήθηκε με το Hypocrites και το Hey you και δύο εκπληκτικά music videos, σε παραγωγή Jim Abbiss, έρχεται στη σκηνή του six d.o.g.s. για ένα απολαυστικό live την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το live θα γυρίσει τη μηχανή του χρόνου στο vibe ενός underground club της Αγγλίας του ’70. Θα υπάρχει raw ενέργεια, αρκετό eye liner, glitter, performance σε στυλ Iggy Pop, με την ελευθερία του Bowie, το attitude των Maneskin και την ειλικρίνεια της Billie Eilish. Μέσα σε αυτό το blend iconic τραγουδιών θα παίξει τα δύο released singles, αλλά και δύο καινούργια που θα κυκλοφορήσουν αρχές του 2022.



A concert not to be missed!

INFO



D3lta

six d.o.g.s.

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου







Προπώληση

Τιμή Εισιτηρίων: 8€



Ώρα έναρξης: 22.00

Ώρα προσέλευσης: 21.00



Μαζί του οι μουσικοί:

Τύμπανα – Νίκος Παπακαλοδούκας

Κιθάρα – Άγγελος Σέρρας

Μπάσο – Αντώνης Στεφάνου