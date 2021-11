Ο Κώστας Τσιμίκας συνεχίζει να… τρελαίνει κόσμο στο Νησί, με τον Έλληνα αμυντικό να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιούργκεν Κλοπ, με τον Γερμανό τεχνικό να του δίνει ολοένα και περισσότερο φανέλα βασικού. Ο 25χρονος παίκτης έβγαλε 90λεπτο και κόντρα στην Άρσεναλ, με τους Reds να φτάνουν εύκολα στο τρίποντο (4-0).

Ο «Τσίμι» έχει μετατραπεί σε ένα από τα αγαπημένα παιδιά της «κόκκινης» κερκίδας, με τα αποθεωτικά σχόλια για τις ικανότητές του να πληθαίνουν. Ο Σταν Κόλιμορ, που αγωνίστηκε για δύο σεζόν στο Μέρσεϊσαϊντ, έσταξε… μέλι για τον Έλληνα αμυντικό. Ο παλαίμαχος παίκτης της Λίβερπουλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τσιμίκα, ενώ τον συνέκρινε και με τον Άντι Ρόμπερτσον.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον του Άντι Ρόμπερτσον, αλλά φτάνουμε στο σημείο, που ο Τσιμίκας και ο Άντι Ρόμπερτσον είναι σχεδόν στην ίδια φόρμα. Όσον αφορά το τι θα πάρει ο Κλοπ και από τους δύο αυτή τη στιγμή, μπορείς να βάλεις τον Τσιμίκα και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Πλέον, όποιον και αν επιλέξεις από τους δύο, θα έχεις μια παρόμοια εμφάνιση», δήλωσε για τους Τσιμίκα-Ρόμπερτσον ο 50χρονος.

🗣️ “We’re getting to the stage now between the two of them where you could put either in and you’re going to get a similar performance” @StanCollymore on the competition between Kostas Tsimikas and Andy Robertson for a starting spot. 🤔 #LFC pic.twitter.com/INXHT7UT8T

