Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, είχε επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας, Βλαντίμιρ Μακέι.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Twitter, έθιξε το θέμα της ανθρωπιστικής κατάστασης στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι οι ζωές των ανθρώπων πρέπει να προστατεύονται και να επιτρέπεται η πρόσβαση σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, ο ύπατος εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει:

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας Μακέι για να εγείρω το θέμα της αβέβαιης ανθρωπιστικής κατάστασης στα σύνορα με την ΕΕ.

Οι ζωές των ανθρώπων πρέπει να προστατεύονται και να επιτρέπεται η πρόσβαση σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες. Η σημερινή κατάσταση είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως όπλα».

Spoke to #Belarus Foreign Minister Makei to raise the precarious humanitarian situation at the border with the EU. Peoples lives must be protected and humanitarian agencies allowed access.

The current situation is unacceptable and must stop. People should not be used as weapons.

