Τις εικόνες χάους στα σύνορα του Έβρου, όταν ο Ταγίπ Ερντογάν εργαλειοποιούσε τα καραβάνια των προσφύγων, θύμισε η χθεσινή νύχτα στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας.

Η κατάσταση χθες το βράδυ κλιμακώθηκε όταν λευκορωσικά στρατεύματα έσκισαν τον φράχτη και εμπόδισαν του Πολωνούς στρατιώτες να τον στήσουν ξανά ώστε αποτρέψουν τη διέλευση μεταναστών.

Τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι χαρακτηριστικά αφού φαίνεται πως πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα έχουν οπλιστεί με δακρυγόνα από τον στρατό της Λευκορωσίας και λέιζερ με τα οποία «τυφλώνουν» τον πολωνικό στρατό στην προσπάθειά τους να περάσουν.

Ώρες νωρίτερα οι δυνάμεις της Λευκορωσίας είχαν καταστρέψει μέρος συρματοπλέγματος που χωρίζει τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. 

Το άψυχο σώμα ενός νεαρού Σύρου βρέθηκε στην Πολωνία κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πολωνική αστυνομία το Σάββατο, εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς έντασης, που έχει προκαλέσει η μεταναστευτική κρίση στην περιοχή.

#Belarus The regime delivered logs to migrants in the camp on the border with #Poland. They previously cut trees. Reportedly more and more trucks with materials are coming. Migrants might be preparing to build a larger camp pic.twitter.com/PkCaoI4dGM

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 12, 2021