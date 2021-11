Η σπουδαία νέα δημιουργός, τραγουδίστρια, συνθέτρια και performer Danai Nielsen μας παρουσιάζει από τις 22 Οκτωβρίου το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Who Are They που κυκλοφορεί από την United We Fly.

Τη γνωρίσαμε μέσα από τα πρώτα singles που μας αποκάλυψε σταδιακά τον τελευταίο χρόνο – Μermaid, Lion Zion, Recycled Feelings – και τα πολύ όμορφα music video που τα συνόδευαν.

Η Danai είχε συστηθεί και πιο παλιά, μέσα από τα ιδιαίτερα live της στα οποία ξεδίπλωσε την dreamy, pop αισθητική της καθηλώνοντάς μας με τους πρωτότυπους μουσικούς διαλόγους μεταξύ του θηλυκού και του αρσενικού alter ego της.

Ο ήχος, τα όργανα που χρησιμοποιεί και ταυτόχρονα η σκηνική της παρουσία, είναι πάντα ιδιαίτερα και έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα. Οι ζωντανές εμφανίσεις της αποτελούν μία μουσική παράσταση με φουτουριστικό, τελετουργικό και νοσταλγικό χαρακτήρα τον οποίο η Danai υποστηρίζει συνήθως με τα χειροποίητα κοστούμια της, ως απαραίτητο συστατικό τους.

Μια ευαίσθητη καλλιτέχνης, ένα κορίτσι με διπλή καταγωγή, που γοητεύεται από το γεγονός ότι ζει σε μια πόλη γεμάτη διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες και κουλτούρες, εμπνέεται από αυτήν την ομορφιά και την πολυπλοκότητα και τη μετουσιώνει σε τραγούδια.





«Το Who Are They» απευθύνεται σε όλες όσες επαναπροσδιορίζονται, εξελίσσονται και προσπαθούν, σε όλους όσους εξερευνούν και ψάχνουν για να βρουν, σε όσους πέφτουν και ξανασηκώνονται, σε όλες όσες ονειρεύονται και υλοποιούν. Το άλμπουμ αυτό είναι χορευτικό, ατμοσφαιρικό, εσωτερικό, χειροποίητο και νοσταλγικό.»

-Danai Nielsen

Δείτε το βίντεο