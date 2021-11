Σπάει τη σιωπή του ο Άλεκ Μπάλντουιν. Ο ηθοποιός που στις 22 Οκτωβρίου «έβαψε» τα χέρια του με αίμα, όταν σκότωσε κατά λάθος τη Χαλίνα Χάτσινς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust», αναφέρεται πρώτη φορά στο τραγικό περιστατικό και ραγίζει καρδιές.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ανακοίνωσε ότι τα γυρίσματα δεν πρόκειται να ξαναρχίσουν.

«Μερικές φορές συμβαίνουν ατυχήματα στα πλατό, όμως όχι τέτοια. Υπήρχε μία πιθανότητα στο τρισεκατομμύριο να γίνει αυτό», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Πόσες σφαίρες έχουν πέσει σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία 75 χρόνια; Αυτή είναι η Αμερική. Πόσες σφαίρες έχουν ξεφύγει, σχεδόν όλες δεν έχουν προκαλέσει κάποιο δυστύχημα».

Επίσης, χαρακτήρισε το θύμα «οικογένεια του». «Η Χαλίνα Χάτσινς ήταν οικογένειά μου» είπε και αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι «συντετριμμένος από τη θλίψη».

«Ήμασταν μια πολύ δεμένη ομάδα και γυρίζαμε μαζί αυτήν την ταινία όταν συνέβη αυτό το φρικτό γεγονός», υπογράμμισε στη συνέχεια και ανέφερε πως «δεν του επιτρέπεται να κάνει κανένα σχόλιο γιατί είναι η έρευνα είναι σε εξέλιξη».

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021