Σε ένα πρότζεκτ που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, o ηθοποιός και μοντέλο Chella Man έγραψε ιστορία ως μία από τις πρώτες τρανς ανδρικές φιγούρες που συνεργάστηκε με μια μεγάλη μάρκα ομορφιάς.

View this post on Instagram A post shared by Chella Man (@chellaman)

Ο Man είναι μέλος της YSL Beauty’s Nu Collective, μιας συλλογικότητας νεαρών influencers που συνεργάζονται με τη Nu Collection της μάρκας.

Άλλα μέλη της συλλογικότητας περιλαμβάνουν τον Rickey Thompson καθώς και την Brynne Rosetta. Η καμπάνια και η συλλογή απευθύνονται σε νεότερους καταναλωτές που θέλουν μια «καθαρή και βιώσιμη» υβριδική σειρά μακιγιάζ και περιποίησης δέρματος.

«Η ικανότητα του σώματός μου να προσαρμόζεται είναι ένας θησαυρός», έγραψε ο Man στο Instagram δημοσιεύοντας βίντεο από την καμπάνια. «Οι ουλές στο στήθος και πίσω από τα αυτιά μου, μου το θυμίζουν αυτό».

Ονόματα όπως οι Andreja Pejic, Lea T, Valentina Sampaio, Miss Fame και Teddy Quinlivan έχουν κλείσει συνεργασίες με εταιρίες όπως Make Up for All, Redken, L’Oreal, Balmain, Charlotte Tilsbury και Chanel σε αυτόν τον χώρο. Ο Man είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, τρανς άνδρας που ξεκίνησε μια σημαντική καμπάνια ομορφιάς.

Δείτε την ανάρτηση