Όλοι έχουμε προσπαθήσει να δείξουμε τη σέξι πλευρά μας, με τα αποτελέσματα στο τέλος να μη μας δικαιώνουν.

Όμως αυτή η γυναίκα την πάτησε για τα καλά.

Όχι μόνο η φιδίσια χορευτική κίνηση που επιχείρησε δεν πέτυχε, αλλά κατάφερε να καταλήξει και χρεωμένη στο Airbnb όπου βρισκόταν.

Κι αυτό γιατί όταν πήγε να τινάξει τα μαλλιά της για να απογειώσει τη φιγούρα της, παρέσυρε μια… ντισκομπάλα, η οποία έγινε χίλια κομμάτια.

Το καλύτερο, όμως, είναι ότι ο επικός χορός της υπάρχει και σε βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο Twitter και εννοείται ότι έγινε viral.

Μπορεί να μην κατάφερε να σαγηνεύσει, λοιπόν, αλλά έγινε μια star του internet.

Ο DJ που ανάρτησε το βίντεο, λέγοντας ότι του το έστειλε η ίδια η γυναίκα, σχολίασε ότι πέθανε στα γέλια με το θέαμα.

Και το Twitter φαίνεται να συμφωνεί μαζί του, αφού έκανε τον χορό της αμέσως viral.

A girl from a hen party who came to drag brunch today showed us this video from their air bnb last night and I’ve watched it 763,876 times and I am deceased deceased deceased pic.twitter.com/5q6HDYEFd5

— WayneDavid (@WayneDavid81) October 23, 2021