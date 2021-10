Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ, η Λίβερπουλ πέρασε… αέρας από το «Ολντ Τράφορντ» και μετέτρεψε σε… πάρτι το μεγάλο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αιγύπτιος άσος ήταν συγκλονιστικός και μάλιστα έγινε μόλις ο πρώτος αντίπαλος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει χατ τρικ στο «Ολντ Τράφορντ» σε επίπεδο Premier League και μόλις ο πρώτος γενικότερα μετά τον Ρονάλντο που είχε σκοράρει τρεις φορές τον Απρίλιο του 2003 με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παράλληλα, με τα τρία του γκολ, ο Σαλάχ έφτασε τα έξι στο «Θέατρο των Ονείρων» μέσα στο 2021! Ο Αιγύπτιος είχε σκοράρει δύο φορές στο ματς του FA Cup στο οποίο νίκησε η Γιουνάιτεντ και άλλη μία φορά στο ματς του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν, όπου η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-2.

Μόνο ο Μπρούνο Φερνάντες έχει σκοράρει περισσότερες φορές στο «Ολντ Τράφορντ» στις εγχώριες διοργανώσεις φέτος, καθώς ο Πορτογάλος έχει δέκα τέρματα!

Most goals at Old Trafford in domestic English football (PL, FA Cup, League Cup) since January 1st:

🔟 – Bruno Fernandes

6️⃣ – MOHAMED SALAH

6️⃣ – Mason Greenwood

5️⃣ – Marcus Rashford pic.twitter.com/a5eGV6TJW6

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 25, 2021