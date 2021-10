«Τροφή» στις φήμες για την κατάσταση της υγείας του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δίνει ένα νέο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ανγκολέζο ομόλογό του Ζοάο Λουρένσο.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, τη στιγμή που δημοσιογράφος κάνει την ερώτησή του προς τους δύο ηγέτες, ο τούρκος πρόεδρος κλείνει τα μάτια του και στιγμιαία φαίνεται να… χάνεται στην αγκαλιά του Μορφέα.

Το εν λόγω βίντεο ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, ο οποίος έγραψε πως η εικόνα του Τούρκου προέδρου στην Αγκόλα, αποτελεί «πιθανή ένδειξη για την άρρωστη υγεία του».

Παράλληλα, συμπληρώνει πως ο Ερντογάν «καθάρισε και τη μύτη του μπροστά στις κάμερες και στους δημοσιογράφους».

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 20, 2021