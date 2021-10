Μια συγκλονιστική ανάρτηση έκανε σήμερα η Θεοδώρα Βουτσά, μιλώντας για τον πατέρα της, τον θρύλο της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, Κώστα Βουτσά.

Η Θεοδώρα Βουτσά ανάρτησε δυο φωτογραφίες από την ημέρα της αποφοίτησής της από το Πανεπιστήμιο, στις οποίες ποζάρει στο πλευρό των γονιών της.

Και στην περιγραφή, μίλησε για τη σχέση της με τον διάσημο μπαμπά της με λόγια που συγκινούν.

Η Θεοδώρα Βουτσά έγραψε:

«Αποφοίτηση απο το @hofstrau 🎓• Όλοι μαζι, οικογενειακά! Ο Κωστής, η Θεανώ και η Νικκω στη Νέα Υόρκη. Ηταν η πρωτη φορα που διέκοψε προβες για να ταξιδέψει… Ήρθε να με δει. Και εκεί, μετά την αποφοίτηση, μου είπε:

«Τώρα είσαι μόνη σου. Ότι αποφασίσεις να κανεις, είναι δική σου επιλογή και ευθύνη. Εγω σε μεγάλωσα, σε σπούδασα, σου έδωσα όσα εφόδια θεώρησα εγω απαραίτητα… τώρα κάνε ότι καταλαβαίνεις.»

Έμεινα στη Νέα Υόρκη. Δούλεψα βοηθός φωτογράφου, έβγαζα σκυλιά βόλτα, δίδασκα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά στο Berlitz στην 5η λεωφόρο, σερβιτόρα… τα έκανα ολα. Και αν και μου είπε «τώρα εισαι μόνη σου», ηταν πάντα εκεί.

Εμενα δεν μου έλεγε πολλα… αλλά οταν γύρναγα Αθήνα και πήγαινα στο θέατρο να τον βρω, όλοι- απο τις ταξιθέτριες μέχρι τον ηχολήπτη- ήξεραν τα νέα μου… για τις ακροάσεις, για τις επιτυχίες, για τις αποτυχίες… ολα. Ηταν περήφανος για μένα. Κι εγω ειμαι πολυ περήφανη για εκείνον. Μαζι με τη μητέρα μου, ηταν οι καλύτεροι γονείς για μένα.

Ξύπνησα σήμερα και ήθελα να τον παρω τηλέφωνο να του το πω.

Το λεω εδώ σε σας, δημοσίως, να με ακούσει και εκείνος. ☺️

#love #family #graduation #mydad #voutsafamily #kostasvoutsas #theodoravoutsa 🌸🙏🏼

Graduation, New York, Hofstra University. With my parents. Happy Day».

