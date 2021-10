Η Βικτόρια Μπέκαμ κατάφερε μια ανάρτησή της στο Instagram να αναστατώσει τους φίλους της.

Η τραγουδίστρια και σχεδιάστρια μόδας πόσταρε φωτογραφία όπου φαίνονται τα οπίσθια μιας γυναίκας, που φορά λευκό σορτάκι. «

Μπορείτε να μαντέψετε τι κυκλοφορεί αύριο;», ρώτησε, προσθέτοντας @victoriabeckhambeauty. «Είναι αυτά δικά μου;» (Is this my Cheeky Posh?), ανέφερε.

Δείτε την σέξι ανάρτηση

