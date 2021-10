Νέο ολικό μπλακ άουτ ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Λιβάνου. Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ , στη χώρα έχει σημειωθεί διακοπή λειτουργίας καθώς οι δύο βασικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο «Αλ Ζαχράνι» και ο «Ντέιν Αμάρ», σταμάτησαν να λειτουργούν.

Ο λόγος είναι ότι έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα καυσίμου ντίζελ τους και η παραγωγή ενέργειας έχει πέσει κάτω από 200 megawatt.

Το Reuters, επικαλείται τοπικό αξιωματούχο και μεταδίδει ότι η διακοπή λειτουργίας θα συνεχιστεί για μερικές μέρες.

Το τελευταίο διάστημα η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη καυσίμων. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει ρολά και πολύ κόσμος έχει καταφύγει στη μαύρη αγορά.

Οι οδηγοί μάλιστα προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν βενζίνη για τα οχήματά τους δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων στα πρατήρια.

🇱🇧#Lebanon has been left in darkness as the country’s two largest power stations, Deir Ammar & Zahrani, had shut down because of a fuel shortage. Many Lebanese already depend on private diesel generators for power, however these have become increasingly expensive to run! pic.twitter.com/dknMRS0zUp

— AJ News Club (@ajnewsclub) October 9, 2021