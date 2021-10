O τερματοφύλακας της Ουαλίας, Ντάνι Γουόρντ, έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος που στο παιχνίδι με την Τσεχία, εξαιτίας του οποίου οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-1, αλλά μετά το παιχνίδι που ήρθε ισόπαλο με 2-2, βρήκε έναν απροσδόκητο συμπαραστάτη.

Ο Τόμας Βατσλίκ στάθηκε στο πλευρό του συναδέρφου του μέσω ανάρτησης στα social media και τον κάλεσε να σηκώσει κεφάλι ενόψει της συνέχειας. Πραγματικά σπουδαία κίνηση από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που δείχνει πως εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής είναι και μεγάλη προσωπικότητα.

Η ανάρτηση του Βατσλίκ:

«Τέτοιο αυτογκόλ είναι εφιάλτης για όλους τους τερματοφύλακες. Ειδικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ψηλά το κεφάλι Ντάνι και καλή τύχη στα επόμενα παιχνίδια».

Concede such an own goal is a nightmare for all goalkeepers. Especially on the international level. Head up @dan_ward52, and best of luck in upcoming games!

— Tomáš Vaclík (@vaclos31) October 8, 2021