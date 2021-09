Ο James Καφετζής μίλησε ζωντανά στην εκπομπή Super Κατερίνα για το εξώδικό που έλαβε από τον Ατζούν.

Ο πρώην παίκτης του Survivor ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων και για το εξώδικο που του έστειλε η Acun Media, με αφορμή τη συμμετοχή του στο Just the 2 of Us.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως το εξώδικο ανέφερε πως αν συμμετάσχει στο σόου θα κληθεί να καταβάλλει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό.

«Ισχύει, την Παρασκευή όταν ήμουν στην τελευταία πρόβα μου ήρθε το εξώδικο. Δε θέλω να το συζητήσω πολύ αυτό. Ήταν για ένα τεράστιο ποσό. Αν θέλω να συμμετέχω στο J2US ουσιαστικά αυτό είναι το πρόστιμο» αρκέστηκε να πει ο James Καφετζής χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

