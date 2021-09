Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ και η Έμα Ραντουκάνου ανέβηκαν στο θρόνο του US Open σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Ο Ρώσος «έσβησε» το όνειρο του Τζόκοβιτς για το 21ο Grand Slam καριέρας και κατέκτησε το πρώτο δικό του, μετά το αναπάντεχο 3-0 σετ στον τελικό.

Από την άλλη, η 18χρονη Βρετανίδα έζησε το απόλυτο όνειρο στα αμερικανικά court, ξεκινώντας την πορεία της από τα προκριματικά, ως Νο 150 στον κόσμο, και φθάνοντας στην κατάκτηση του τροπαίου χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Οι δύο θριαμβευτές συναντήθηκαν και έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία, με τον Μεντβέντεφ να αποθεώνει τη Ραντουκάνου, με το μήνυμα που συνόδευσε τη συνάντησή τους στο twitter.

«Φαντάσου να είσαι 18 χρονών, να παίζεις στο τέταρτο τουρνουά σου, να έχεις βγάλει μόνο 25 χιλιάδες δολάρια σε έπαθλα και τώρα να είσαι πρωταθλήτρια στο US Open. Απίστευτο!»

Imagine being 18, playing in your 4th pro event, winning only a 25k before and now being @usopen champ! Incredible. 👏 👏@EmmaRaducanu pic.twitter.com/xGtOt3YkHs

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) September 14, 2021