Τα μεγαλύτερα αστέρια της διεθνούς showbiz έλαμψαν την Κυριακή (13/09) στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο των Video Misic Awards που απονεμήθηκαν από το MTV.

Τα βραβεία του MTV είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της μουσικής και την επομένη συνήθως σχολιάζουμε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις απονομές.

Justin Bieber, Ed Sheeran, Camilla Cabello, Lil Nas X και Billie Eilish , ήταν μερικά από τα μεγάλα ονόματα που ανέβηκαν στην σκηνή του MTV και με τις ερμηνείες τους μάγεψαν το κοινό.

Cause she wore this dress for a lil' drama… @Camila_Cabello has arrived at the #VMAs ❤️💕 pic.twitter.com/peaCmUhT4d — MTV (@MTV) September 12, 2021

Congrats to @JustinBieber for winning Artist Of The Year at the 2021 #VMAs! pic.twitter.com/taTycEqyNJ — MTV (@MTV) September 13, 2021

Η Μέγκαν Φοξ επέλεξε μια ιδιαίτερη δημιουργία για την λαμπερή βραδιά των βραβείων του MTV, που απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Το ζεύγος Μέγκαν Φοξ και Machine Gun Kelly ήταν τα πρόσωπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις στα βραβεία VMA του MTV που απονεμήθηκαν χθες το βράδυ.

Η πανέμορφη ηθοποιός φόρεσε ένα… ανύπαρκτο στην πραγματικότητα φόρεμα και σίγουρα τράβηξε τα βλέμματα.

Για την τελετή απονομής των βραβείων VMA του MTV, η Μέγκαν Φοξ διάλεξε μια διάφανη τουαλέτα Mugler με κρύσταλλα και ένα σουτιέν στο χρώμα του δέρματος και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με wet look στα μαλλιά.

Ο φίλος της Machine Gun Kelly εμφανίστηκε με κόκκινο κοστούμι, ενώ όπως είχε προβλέψει η Megan με ανάρτησή της στο Instagram ήταν στους νικητές των βραβείων.

Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύντροφό της, ράπερ Machine Gun Kelly, που φορούσε ένα κόκκινο κοστούμι Dolce & Gabbana.

Φυσικά, μεγάλη αίσθηση προκάλεσε και η επιστροφή της βασίλισσας της ποπ, Μαντόνα, η οποία μάλιστα άνοιξε την βραδιά με μία ιδιαίτερη εμφάνιση.

Tell me you are the Queen of the fucking universe without telling me you are the Queen of the fucking universe #madonna #MTV40 #vma2021 pic.twitter.com/6pr8Fkel6Z — Matt #MadonnaAustralia (@GregvsMatt) September 13, 2021

Ωστόσο, φέτος από την λαμπερή βραδιά δεν έλειψαν και τα ευτράπελα αφού ο διάσημος MMAer Κόνορ ΜακΓκρέγκορ παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με τον ράπερ Machine Gun Kelly.

Το περιστατικό, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/9) στα backstage του Barclay Center στο Μπρούκλιν, όπου διεξάγονταν τα βραβεία VMA.

Σύμφωνα με το TMZ, o Κόνορ ΜακΓκρέγκορ προσπάθησε να πλησιάσει τον ράπερ Machine Gun Kelly, προκειμένου είτε να τον χαιρετήσει, είτε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.