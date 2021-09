Αρκετί αγαπημένοι μας συγγραφείς φαίνεται ότι έτρεφαν ιδιαίτερη αδυναμία στις γάτες, μια αγαπημένη συντροφιά που για πολλούς αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης.

Άλλωστε, η εικόνα μιας γάτας πλάι σε βιβλία, πολυθρόνες και βιβλιοθήκες μάς είναι ιδιαίτερα οικεία.

Όπως και να το κάνουμε, οι γάτες είναι ιντελεκτουέλ!

Ο Ζαν Κοκτώ έλεγε: “Αγαπώ τις γάτες επειδή απολαμβάνω το σπίτι μου και σιγά σιγά μετατρέπονται στην ορατή ψυχή του”.

Ο Γάλλος συγγραφέας και δημιουργός ταινιών είχε μια σχέση λατρείας με τις γάτες. Αποτελούσε ιδρυτικό μέλος του “Συλλόγου Φίλων Γάτας” που δημιουργήθηκε στο Παρίσι, το οποίο είχε τη δική του κονκάρδα- γάτα και χρηματοδοτούσε σόου με γάτες!

Φυσικά, δεν είναι ο μόνος σπουδαίος που τις λάτρευε.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει καταγραφεί η σχέση του με τις γάτες, ο υπαρξιστής φιλόσοφος και συγγραφέας Ζαν Πωλ Σαρτρ θεωρείται ότι αποτέλεσε έμπνευση για τη δημιουργία των ταινιών μικρού μήκους Henri, Le Chat Noir που αποτυπώνουν τους υπαρξιακούς στοχασμούς του γάτου Henri.

Ο διάσημος Γάλλος έχει εικονιστεί με γάτες. Μια από τις πιο διάσημες φωτογραφίες είναι η παρακάτω:

Αλλά και ο διάσημος συγγραφέας του On the Road αγαπούσε ιδιαίτερα τις γάτες και ακόμα περισσότερο τον γάτο του Tyke, για την απώλεια του οποίου έγραψε λεπτομερώς στα απομνημονεύματά του Big Sur.

Γράφει μάλιστα με θλίψη ότι φεύγοντας από τη Νέα Υόρκη είχε ζητήσει από το γάτο του να τον περιμένει, ο γάτος ωστόσο πέθανε την επόμενη από τη μέρα της αναχώρησής του.

Έχετε υπόψη την ατάκα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ για τις γάτες;

“Μια γάτα έχει απόλυτη συναισθηματική ειλικρίνεια: τα ανθρώπινα όντα, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, μπορεί να κρύβουν τα συναισθήματά τους, αλλά μια γάτα δεν τα κρύβει”.

Η Snowball, η πολυαγαπημένη γάτα του Χέμινγουεϊ, είχε μία ιδιαιτερότητα: έξι δάκτυλα!

Το σπίτι του στο Key Houses ήταν γεμάτο με απογόνους της Snowball, μισοί από τους οποίους είχαν επίσης έξι δάκτυλα και αυτή είναι η αιτία που πολλοί αναφέρονται στις εξαδάκτυλες γάτες ως “οι γάτες του Χέμινγουεϊ”!

Όταν το 1953 ο γάτος του θείου του χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, ο ίδιος ο Χέμινγουεϊ αποφάσισε να απαλλάξει το ζώο από το μαρτύριό του και για την απόφασή του αυτή αναφέρει σε ένα γράμμα προς μία φίλη του:

“Έπρεπε να πυροβολήσω ανθρώπους, αλλά ποτέ κάποιον που γνώριζα και αγαπούσα έντεκα χρόνια.

Ούτε κάποιον που νιαούριζε με δύο σπασμένα πόδια”.

Ο Γουίλιαμ Μπάροουζ έλεγε το εξής: “Η γάτα δεν προσφέρει υπηρεσίες. Η γάτα προσφέρει τον εαυτό της”.

Ο διάσημος συγγραφέας λάτρευε τις γάτες, τις οποίες αποκαλούσε συντρόφους ψυχής και φυσικούς εχθρούς του κράτους!

Και ο αγαπημένος συγγραφέας και ποιητής Έντγκαρ Άλαν Πόε έτρεφε ιδιαίτερη αφοσίωση προς τις γάτες.

Μάλιστα, ένα από τα σκοτεινά διηγήματά του έχει τον τίτλο Ο Μαύρος Γάτος έχει ως κεντρικό χαρακτήρα το γάτο Pluto, ο οποίος επιστρέφει στη ζωή για να εκδικηθεί για το βίαιο θάνατό του.

Ο Αργεντίνος συγγραφέας Χούλιο Κορτάσαρ λάτρευε της γάτας και ήταν ιδιοκτήτης ενός γάτου, τον οποίο είχε ονομάσει Theodor W. Adorno. Μάλιστα στο βιβλίο του Around the day in eighty worlds ο Κορτάσαρ γράφει με ιδιαίτερη αγάπη για τα κατορθώματα του γάτου του Theodor.

“Μερικές φορές αποζητούσα κάποιον που, όπως κι εγώ, να μην έχει προσαρμοστεί τέλεια με την ηλικία του και ένα τέτοιο άτομο ήταν δύσκολο να βρεθεί αλλά σύντομα ανακάλυψα τις γάτες, στις οποίες μπορούσαν να φανταστώ ότι υπάρχει μια πάθηση σαν τη δική μου, και τα βιβλία, όπου το βρήκα αρκετά συχνά”, είχε πει ο συγγραφέας.

Είχε ακόμα γράψει στο διήγημά του «Κάποιος Λούκας» το εξής:

Κάθε γάτα είναι τηλέφωνο, αλλά και κάθε άνθρωπος είναι κακομοίρης.

Τρέχα γύρευε τώρα τι εξακολουθούν να μας λένε, τι δρόμους μάς δείχνουν· όσο για μένα, το μόνο που κατάφερα ήταν να συνθέσω στο κανονικό μου τηλέφωνο τον αριθμό του πανεπιστημίου στο οποίο εργάζομαι και να ανακοινώσω σχεδόν συνεσταλμένα την ανακάλυψή μου.

Περιττό να προσθέσω τη σιωπή σαν κατεψυγμένη ταπιόκα με την οποία το μήνυμά μου έγινε δεκτό από τους επιστήμονες που απαντούν σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα».

Aπό την λίστα, δεν θα μπορούσε ναλείπει ο συγγραφέας και ποιητής Τσαρλς Μπουκόφσκι που είχε πει για τις γάτες: “Το να υπάρχουν μερικές γάτες γύρω σου είναι καλό.

Αν νιώθεις άσχημα κοίταξε απλά τις γάτες, θα νιώσεις καλύτερα, επειδή ξέρουν ότι όλα είναι απλά όπως είναι.

Δεν υπάρχει κάτι για να ενθουσιαστούν. Απλά γνωρίζουν. Είναι σωτήρες.

Όσο περισσότερες γάτες έχεις, τόσο περισσότερο ζεις. Αν έχεις εκατό γάτες θα ζήσεις δέκα φορές περισσότερο από ό, τι αν είχες δέκα. Μια μέρα αυτό θα ανακαλυφθεί επιστημονικά και οι άνθρωποι θα έχουν χιλιάδες γάτες και θα ζουν για πάντα. Είναι πραγματικά γελοίο”.