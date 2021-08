Η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι σε οριακό σημείο αφού χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να συγκεντρώνονται εκεί ώστε να βρουν σημείο διαφυγής παρά τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών, των Βρετανών και άλλων συμμάχων ότι επίκειται τρομοκρατικό χτύπημα.

Υπάρχουν «πάρα πολύ αξιόπιστες» πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες ότι ένοπλοι σχεδιάζουν επίθεση με στόχο τους συγκεντρωμένους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ που προσπαθούν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπι.

«Υπάρχει τώρα πολύ, πάρα πολύ αξιόπιστη πληροφόρηση για επικείμενη επίθεση και γι’ αυτό άλλαξε χθες το βράδυ η σύσταση του Φόρεϊν Όφις, ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να έρχονται στο Αεροδρόμιο της Καμπούλ, θα πρέπει να μεταβούν σε ένα ασφαλές μέρος και να αναμένουν περισσότερες οδηγίες», δήλωσε ο υπουργός στο ραδιόφωνο του BBC.

«Yes», we could see an attack on Kabul airport within a matter of hours, says Armed Forces Minister James Heappey.

He adds there are still 11 flights due to leave Afghanistan in the next 24 hours.

