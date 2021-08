Χιλιάδες άνθρωποι επιδιώκουν να φύγουν με κάθε τρόπο από το Αφγανιστάν είτε «πολιορκώντας» το αεροδρόμιο της Καμπούλ παρά την προειδοποίηση για τρομοκρατική ενέργεια είτε κατευθυνόμενοι προς το Πακιστάν μέσω του περάσματος στο Σπιν Μπολντάκ/Τσαμάν. Και στα δύο σημεία ο συνωστισμός είναι μεγάλος με τους Αφγανούς και τις Αφγανές που φοβούνται τις συνέπειες από την επάνοδο των Ταλιμπάν να προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο διαφυγής.

Πλήθος ανθρώπων εξακολουθεί να βρίσκεται στις πύλες του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ, παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Αυστραλίας προς τους πολίτες τους να απομακρυνθούν αμέσως από την περιοχή λόγω της απειλής να διαπραχθεί τρομοκρατική ενέργεια από τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters διπλωμάτης, ο οποίος βρίσκεται επιτόπου.

Ο διπλωμάτης, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, σημείωσε πως περίπου 1.500 πολίτες των ΗΠΑ ή πρόσωπα που έχουν αμερικανική βίζα προσπαθούν να μπουν στο αεροδρόμιο. Διαβεβαίωσε ότι οι πτήσεις θα αυξηθούν σήμερα, ενώ χθες είχαν μειωθεί.

Δυτικές χώρες συνεχίζουν την κούρσα με τον χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν την επιχείρηση εκκένωσης ξένων και Αφγανών πολιτών που εργάστηκαν γι’ αυτές κατά τη διάρκεια του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν ως την 31η Αυγούστου.

Στελέχη του ισλαμιστικού κινήματος των Ταλιμπάν έχουν υποσχεθεί σε δυτικούς απεσταλμένους ότι θα εγγυηθούν την ασφάλεια γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όμως οι πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών περί απειλών για τη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας από το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) δεν μπορούν να παρθούν αψήφιστα, τόνισε διπλωμάτης χώρας μέλους του NATO που βρίσκεται στην Καμπούλ.

Ο διπλωμάτης, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφερόταν στις προειδοποιήσεις των αρχών των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Αυστραλίας προς τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν αμέσως την περιοχή του αεροδρομίου.

Χιλιάδες άνθρωποι, ξένοι και Αφγανοί, που προσπαθούν απεγνωσμένα να φύγουν από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, έχουν συρρεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα αεροπλάνα που αναχωρούν από την Καμπούλ.

«Οι δυτικές δυνάμεις σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να βρεθούν στη θέση να επιτεθούν σε οποιονδήποτε ή να αμυνθούν έναντι οποιουδήποτε στο Αφγανιστάν», τόνισε ο διπλωμάτης. «Η εντολή μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα τελειώσει την 31η Αυγούστου», πρόσθεσε.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το πρακτορείο EHA αναφέρεται ότι «το ποδοπάτημα και η κοσμοσυρροή σε θερμοκρασίες που θυμίζουν καμίνι» στο συνοριακό πέρασμα Αφγανιστάν και Πακιστάν δημιουργούν το ίδιο άσχημες ή και χειρότερες συνθήκες από εκείνες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

▪️Thousands of Afghans are trying to enter Pakistan through the Spin Boldak/Chaman #border crossing in #Afghanistan ’s southeast. ▪️Stampede and crush in scorching temperatures at the border are equal to or worse than #Kabul airport. pic.twitter.com/agiLxnlFZx

Με βάση το ρεπορτάζ του TRT από το σημείο, χιλιάδες άνθρωποι περνάνε καθημερινά από το σύνορο Σπιν Μπολντάκ-Τσαμάν, ένα από τα βασικά νόμιμα σημεία διέλευσης μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Ωστόσο, ενώ πριν την επέλαση των Ταλιμπάν και την κατάληψη της εξουσίας από τους μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος ο αριθμός των ατόμων που διέρχονταν από το σημείο κυμαινόταν γύρω στους 4.000 ανά ημέρα, πλέον έχει εκτοξευθεί περίπου στους 18.000.

