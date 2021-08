Ο Χρήστος Τζόλης έκανε το καλύτερο ντεμπούτο που θα μπορούσε να ονειρευτεί στα αγγλικά γήπεδα αφού με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ, συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου η Νόριτς να επιβληθεί της Μπόρνμουθ με 6-0 και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Carabao Cup.

Με τέτοια εμφάνιση, ο 19χρονος επιθετικός όχι μόνο αναδείχθηκε MVP του αγώνα, αλλά κέρδισε και μία θέση στην καλύτερη ενδεκάδα του β’ γύρου της διοργάνωσης.

Στην επόμενη φάση θα έχουμε ακόμα μία έντονα ελληνική μονομαχία αφού οι Γιαννούλης και Τζόλης θα βρουν μπροστά τους τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα.

Introducing your Team of the Round for Round Two! 👏

Based on @WhoScored ratings, with five players scoring perfect 10s! 😮 #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/d2HuKRbgTM

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 26, 2021