Ο Χρήστος Τζόλης θα θυμάται για πάντα το ντεμπούτο στην Αγγλία με την φανέλα της Νόριτς, στο οποίο έκανε για μία βραδιά ολόκληρη την χώρα να μιλάει για εκείνον.

O 19χρονος κατέγραψε δύο ασίστ και δύο γκολ σε 75 λεπτά συμμετοχής, στη νίκη των «καναρινιών» επί της Μπόρνμουθ με 6-0 για το Carabao Cup.

Η Νόριτς δημοσίευσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από την πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη με την φανέλα της νέας του ομάδας, στην οποία αναδείχθηκε δικαίως, ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

🔥 What a debut from Christos Tzolis last night!

Here’s every single one of his touches 📽 pic.twitter.com/w6X96hdT2B

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 25, 2021