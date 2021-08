Αχαλίνωτα διασκέδασε το βράδυ του Σαββάτου ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος, Μπάρακ Ομπάμα, στο πάρτι που διοργάνωσε για τα 60α γενέθλιά του στο δημοφιλές παραθεριστικό θέρετρο Μάρθας Βίνεγιαρντ της Μασαχουσέτης.

Αν και προηγουμένως είχε ανακοινώσει την ακύρωση του πάρτι, ύστερα από επικρίσεις που δέχθηκε για την εξάπλωση της μετάλλαξης «Δέλτα», φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε.

Και μάλιστα με τον ακραίο αριθμό των 400 καλεσμένων.

Obama’s maskless party was *not* indoors. The videos from guests that were all deleted (but not before the internet saved them) show them inside tents, and you can see all the pictures for yourselves here:https://t.co/wPd9ztAjlX

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 8, 2021

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram η 50χρονη τραγουδοποιός Έρικα Μπαντού -μία εκ των προσκεκλημένων- ο Ομπάμα απεικονίζεται με ένα μικρόφωνο στο χέρι ακριβώς στο κέντρο της σκηνής με το πλήθος των καλεσμένων να έχει συγκεντρωθεί γύρω του και να τον αποθεώνει.

Ο 60χρονος πλέον Μπάρακ Ομπάμα, μετά την αντίδραση των Αμερικανών σχετικά με την ανακοίνωση για το σχεδιασμό του πάρτι γενεθλίων, είχε υποσχεθεί ότι θα πραγματοποιούσε μία «μικρή» μάζωξη σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Όπως φαίνεται όμως στα πλάνα δεν τήρησε τον λόγο του, αφού ο «στενός» κύκλος απαρτιζόταν από…εκατοντάδες άτομα.

Ακόμη, προδόθηκε από μία φωτογραφία που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η 24χρονη τραγουδίστρια Γκαμπριέλα Σαρμιέντο, γνωστή ως H.E.R., όπου ο Ομπάμα φωτογραφίζεται αγκαλιά με τις προσκεκλημένες, χωρίς να φορά μάσκα για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού, την ώρα που η μετάλλαξη «Δέλτα» σαρώνει την αμερικανική ήπειρο.

*Με πληροφορίες από το Πρώτο Θέμα