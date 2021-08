Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησαν Ολυμπιακός και Λουντογκόρετς μετά το 1-1 του «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη (10/8) στο Ραζγκράντ της Βουλγαρίας.

Οι Ερυθρόλευκοι θα τα δώσουν όλα στον επαναληπτικό με τους Βουλγάρους, για να πάρουν την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και να συνεχίσουν την πορεία τους προς τους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η πειραϊκή ΠΑΕ το μεσημέρι της Πέμπτης (5/8) με ανάρτησή της στα social media έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

«Ο δρόμος για την πρόκριση περνάει από την Βουλγαρία! Θα δώσουμε τα πάντα για να το πετύχουμε» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πρωταθλητές.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ο δρόμος για την πρόκριση περνάει από την Βουλγαρία! Θα δώσουμε τα πάντα για να το πετύχουμε! / The road to qualification goes through Bulgaria! We will give our everything to succeed.#Olympiacos #Masouras #UCL #OLYLUD #LUDOLY #Bulgaria pic.twitter.com/XxQsfnkROY

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) August 5, 2021