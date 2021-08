Η Τρίτη ήταν μέρα επιστροφής στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μετά το ρεπό της Δευτέρας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε και ένα νέο πρόσωπο: ο Ζβονιμίρ Σάρλια. Ο Κροάτης αμυντικός βρίσκεται στην Αθήνα από την Πέμπτη, αλλά δεν είχε προπονηθεί με τους νέους συμπαίκτες του επειδή αυτοί έλειπαν στην Ολλανδία.

Έτσι, την Τρίτη ο Σάρλια γυμνάστηκε για πρώτη φορά με την πράσινη φόρμα, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον σύστησε ενώπιον της ομάδας.

First training with the team for our new signing Zvonimir Šarlija 🟢 #Panathinaikos #PAOFC2021_22 #PreSeason #Training #Šarlija pic.twitter.com/Bq5iIBZntD

