Όταν ο 31χρονος Λου Ουασόνγκ ανέβασε μια μακροσκελή ανάρτηση στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Baidu, με το ψευδώνυμο «Ένας καλών προθέσεων περιπλανώμενος», δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε.

«Εδώ και δύο χρόνια δεν έχω δουλέψει σχεδόν καθόλου», έγραψε στα τέλη Απριλίου. «Αράζω» κάνοντας περιστασιακές δουλειές, ίσα για τα απαραίτητα, εξήγησε. «Και αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει τίποτε λάθος σε αυτό».

«Κάθε φορά που βλέπεις ειδήσεις, είναι λίγο-πολύ συνέχεια για γεννήσεις, σχέσεις και παιδιά. Είναι σαν ένα αόρατο πλάσμα να σου επιβάλλει μια νοοτροπία. Όμως, δεν χρειάζεται να γινόμαστε αυτό».

Η κινεζική κοινωνία, ανέφερε, δεν έδωσε ποτέ σημασία στην υποκειμενικότητα. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να ελέγχουν αυτόνομα τις ζωές τους.

Γι΄αυτό και οι Κινέζοι, πρότεινε, πρέπει να μετριάσουν τις υλιστικές επιθυμίες τους και τον καταναλωτισμό και να εστιάζουν στο βαθύτερο εγώ.

Εξ ου και έδωσε τον εξής τίτλο στην ανάρτηση: «Το να μένεις ξαπλωμένος είναι δικαιοσύνη».

“These Chinese Millennials Are ‘Chilling,’ and Beijing Isn’t Happy». #Tangping (lieflat) is a counterculture movement that involves lying down and rejecting #996. @psb_dc @efipm @BrettKing @leimer @spirosmargaris @BetaMoroney #fintech #CashlessChina https://t.co/uGauGsVhGP pic.twitter.com/uevTmzD67u

Μέσα σε τέσσερις ημέρες, το κείμενο του Λου είχε διαγραφεί από τους υπεύθυνους στο Baidu.

Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, η ανάρτηση είχε ήδη αρχίσει να γίνεται viral και να αναπαράγεται και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα.

Φυσικά, σβήστηκε και από αυτά.

Όμως, στην αχανή χώρα του «σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά», της δημογραφικής γήρανσης -απόρροιας της πολιτικής του «ενός παιδιού», που το 2016 έγιναν δύο και προσφάτως τρία- των εξοντωτικών ωραρίων του «99,6» (9 το πρωί με 9 το βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα), των χαμηλών μισθών και των κοινωνικών ανισοτήτων, το μήνυμα του «μένω ξαπλωμένος» γίνεται πια σύνθημα για χιλιάδες νέους.

Ένα άγραφο μανιφέστο, υπό το μανδαρίνικο hashtag #TangPing.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία μορφή ειρηνικής διαμαρτυρίας για όσα οι Κινέζοι καλούνται -από τους γονείς τους, έως το καθεστώς- να κάνουν για το καλό της χώρας.

Στη σύγχρονη Κίνα, αυτό σημαίνει πολλή δουλειά, γάμο και παιδιά, και ιδιόκτητο σπίτι.

Όμως, σήμερα, ο μέσος μισθός των 20ρηδων και 30ρηδων στην Κίνα δεν φτάνει ούτε για οικογένεια, ούτε και για διαμέρισμα -πολλώ μάλλον τώρα, που οι τιμές των ακινήτων έχουν «εκτοξευτεί».

Τα δε εξοντωτικά ωράρια εργασίας -για την διατήρηση της παραγωγικότητας και των ρυθμών ανάπτυξης- δεν αφήνουν περιθώρια για ποιοτική προσωπική ζωή.

The ‘lying flat’ movement standing in the way of China’s innovation drive https://t.co/NAaDBkCVSa via #tangping #China #innovation @BrookingsInst



Αυτό ισχύει για άνδρες και για γυναίκες. Ειδικά οι τελευταίες, άλλωστε, βλέπουν πλέον -από άποψη ή εξ αντανακλάσεως- διαφορετικά τη θέση τους στην κοινωνία και απέναντι στη ζωή.

Υπό αυτήν την έννοια, η αυξανόμενη απήχηση του κινήματος #TangPing, ήτοι «μένω ξαπλωμένος», δείχνει ότι οι νέοι Κινέζοι θέλουν να γυρίσουν την «πλάτη» τους στα όλα αυτά τα επιβεβλημένα «πρέπει».

Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας -που δίνει μάχη οικονομικής υπεροχής έναντι των ΗΠΑ- αυτό συνιστά ξεκάθαρα πολιτική ανυπακοή και απειλή.

