To 62,7% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου για τον κοροναϊό σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν (μέχρι σήμερα, 5 Ιουλίου).

Όπως αναφέρει η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Επιτροπής Ντάνα Σπινάντ σε ανάρτησή της στο Twitter, έχουν παραδοθεί 481,6 εκατομμύρια δόσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 376,4 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Tο 45% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ είναι πλήρως εμβολιασμένο.

The state of play regarding vaccines delivery and vaccinations in the EU, as of 5 July:

▶️481.6 million doses delivered so far

▶️376.4 million vaccinations

▶️62.7% of adults in the EU had a least one dose

▶️45% of adults in the EU are fully vaccinatedhttps://t.co/iTFRuUf9Tc

— Dana Spinant (@DanaSpinant) July 5, 2021