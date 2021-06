Ο Φιλ Φόντεν αποφάσισε να βάψει το μαλλί του ξανθό λίγο πριν την έναρξη του Euro 2020 με σκοπό να μοιάσει στον Πολ Γκασκόιν που είχε κάνει κάτι παρόμοιο στη διοργάνωση του 1996.

Μάλιστα ο μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε σε δηλώσεις του, πως αν η Εθνική ομάδα της χώρας του κερδίσει το τρόπαιο τότε όλοι οι παίκτες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του και θα βάψουν τα μαλλιά τους.

Οι δηλώσεις του Φιλ Φόντεν:

«Τους είπα πως αν το πάρουμε, θα πρέπει να κάνουν το μαλλί του σαν το δικό μου και συμφώνησαν. Το είχαν κάνει και οι Ρουμάνοι παλαιότερα και είχε πλάκα».

