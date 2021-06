Culture Live

Το πρώτο συνέδριο αφιερωμένο στον Ντέιβιντ Μπόουι

Προγραμματισμένη για τις 17-19 Ιουνίου 2022, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζητήσεις, ζωντανές συναυλίες από συνεργάτες του Μπόουι και έναν «Bowie Ball» για να γιορταστεί η 50ή επέτειος του κλασικού άλμπουμ του αείμνηστου καλλιτέχνη «The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars».