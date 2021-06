Ο Kerby Jean-Raymond, διευθυντής δημιουργικού του brand Pyer Moss με έδρα τη Νέα Υόρκη και βραβευμένος ως Αμερικανός Σχεδιαστής Ανδρικής Ένδυσης του 2020 από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) θα παρουσιάσει κολεξιόν στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι αυτό το καλοκαίρι.

Ο Kerby Jean-Raymond, είναι ο πρώτος μαύρος Αμερικανός σχεδιαστής που θα παρουσιάσει δημιουργίες υψηλής ραπτικής στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Founder Kerby Jean-Raymond is the first Black American designer invited to show on the official Haute Couture calendar.https://t.co/75iBfOpURx

— Dazed (@Dazed) May 22, 2021