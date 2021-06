Στην πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών Roblox, ένας χρήστης έχασε 350.000 Robux – ή περίπου 4.115 δολάρια – για μια τσάντα Gucci Dionysus, παρόλο που δεν έχει χρηματική αξία εκτός του κόσμου Roblox, ενώ η πραγματική τσάντα πωλείται για 3.400 δολάρια.

Ο ιδρυτής του Reddit Alexis Ohanian ανέφερε: «Θυμηθείτε: αυτή η τσάντα από το Roblox δεν είναι NFT και επομένως δεν έχει αξία / χρήση / δυνατότητα μεταφοράς εκτός του κόσμου Roblox – ωστόσο αξίζει περισσότερο από το φυσικό προϊόν», έγραψε στο Twitter.

Γιατί λοιπόν κάποιος ξόδεψε τόσο πολύ σε μια εικονική τσάντα; Όπως σημειώνει το The Fashion Law, η τσάντα κυκλοφόρησε σε λίγα κομμάτια ως μέρος της εικονικής εκδήλωσης δύο εβδομάδων της Gucci με τον Roblox που ονομάζεται «Gucci Garden Experience» και ήταν διαθέσιμο για μία ώρα στις 17 Μαΐου και μία ώρα στις 18 Μαΐου.

A Gucci bag in Roblox resold for 350,000 Robux or roughly $4,115. The same purse IRL costs $3,400.

Remember: this Roblox purse is not an NFT and thus has no value/use/transferability outside the Roblox world-yet it’s worth more than the physical one.

