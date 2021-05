Οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης διενεργούν εδώ και μήνες έρευνα ποινικής φύσης για φορολογικά ζητήματα σε βάρος του Άλεν Γουάισελμπεργκ, του οικονομικού διευθυντή (chief financial officer, CFO) του Trump Organization, του επιχειρηματικού ομίλου του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε η εφημερίδα The New York Times χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, οι υπηρεσίες που διευθύνει η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, η Δημοκρατική Λετίσια Τζέιμς, ενημέρωσαν τον όμιλο για την έρευνα σε βάρος του κ. Γουάισελμπεργκ τον Ιανουάριο.

Ο κ. Τραμπ, που συνεχίζει να διαθέτει μεγάλη επιρροή στους Ρεπουμπλικάνους, υπονόησε χθες πως οι έρευνες για τον όμιλό του έχουν πολιτική φύση, μιλώντας περί «άδικης επίθεσης» και τονίζοντας πως η μόνη «διαφθορά» στην υπόθεση αυτή είναι πως αναζητείται «απεγνωσμένα» κάποιο έγκλημα προκειμένου να ασκηθεί δίωξη γι’ αυτό.

Κατά τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, ερευνάται το εάν καταβλήθηκαν φόροι από τον κ. Γουάισελμπεργκ για διάφορες ανταμοιβές σε είδος που έλαβε από τον κ. Τραμπ, ανάμεσά τους αυτοκίνητα και δίδακτρα αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων για τη φοίτηση τουλάχιστον ενός από τα εγγόνια του σε ιδιωτικό σχολείο.

Στόχος των εισαγγελικών λειτουργών μάλλον είναι να εξασφαλίσουν τη συνεργασία του οικονομικού διευθυντή του ομίλου του πρώην προέδρου, αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ