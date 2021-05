Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών στρατιωτών και Παλαιστινίων, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως το σκηνικό της σύρραξης μεταφέρθηκε και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον έντεκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν.

Οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από πραγματικά πυρά του ισραηλινού στρατού, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις, σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Όχθης, ανέφερε το υπουργείο Υγείας, κάνοντας λόγο για περίπου 1.334 τραυματίες.

Palestinians have thrown rocks at Israeli forces in the occupied West Bank, as fighting escalates in the region.

