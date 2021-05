Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί ο νέος κύκλος βίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η ιστορική αντιπαλότητα διατηρεί εύφλεκτο το σκηνικό της περιοχής, με το Τελ Αβίβ να παίρνει τη «σκυτάλη» των συγκρούσεων το βράδυ της Τρίτης.

Στην περιοχή ηχούν σειρήνες συναγερμού, ενώ ακούγονται εκρήξεις μετά από επίθεση με τουλάχιστον 130 ρουκέτες που έχει ως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να τραυματιστούν πέντε άτομα και να βρει τραγικό θάνατο μια γυναίκα.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε κτίριο στο προάστιο Χολόν, καθώς και ένα λεωφορείο. Βίντεο – ντοκουμέντο δε που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τη στιγμή της επίθεσης μέσα στο κέντρο της πόλης, με δεκάδες πολίτες να βρίσκονται στο σημείο.

Όλοι τρέχουν έντρομοι, ενώ έχουν ξεσπάσει φωτιές σε πολλά σημεία.

Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές. Μάλιστα, ένας εξ’ αυτών είναι σοβαρά τραυματισμένος, ενώ στους τραυματίες συμπεριλαμβάνεται και ένα παιδί πέντε ετών.

VIDEO: Footage of the moment of impact of a rocket in Holon, south of Tel Aviv tonight. – @TheIsraelink pic.twitter.com/aE1PZcIP7z

🎥 MORE RAW FOOTAGE FROM HOLON: Absolutely horrible scenes of devastation following a rocket hit from Gaza in the center of the city.

People had 90 seconds to seek shelter – something that clearly saved their lives! #IsraelUnderFire #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/dQvYGNMToW

— Ido Daniel 🇮🇱 (@IdoDaniel) May 11, 2021