Η τουρκική φαρμακευτική εταιρεία Viscoran Ilac θα παράγει το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V κατά της Covid-19 στα εργοστάσιά της, ανέφερε η εταιρεία σε κοινή ανακοίνωση με το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).

Η τουρκική εταιρεία έχει κάνει τις απαραίτητες μελέτες για την παραγωγή του εμβολίου στη χώρα, ενώ αυτή αναμένεται να αρχίσει τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται πως το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και το ενδεχόμενο συμπαραγωγής με την Τουρκία είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στην ατζέντα των συζητήσεων ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και στον τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ορίζει πως το RDIF θα παρέχει στην τουρκική πλευρά βοήθεια ώστε να αποκτήσει επαφές με άλλες μεγάλες φαρμακευτικές. Τεχνολογία θα μεταφερθεί στην εταιρεία, ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε ακόμη δύο παραγωγείς στην περιοχή.

