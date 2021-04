Παρόλο που πολλά δημοσιεύματα στην Αγγλία έκαναν λόγω για αποχώρηση του Ερίκ Μπαϊγί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκείνος τα διέψευσε ανανεώνοντας το συμβόλαιο του με τους «κόκκινους διάβλους» μέχρι το 2024.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα που υποστήριζαν ότι ο Ιβοριανός στόπερ έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όμως όπως φάνηκε επρόκειτο για φήμες.

Ο Μπαϊγί, που τη φετινή σεζόν μετράει μόλις 9 συμμετοχές, επέκτεινε τη συνεργασία του με την αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

📝 DEAL DONE: Eric Bailly has signed a new contract at Manchester United until 2024. (Source: @ManUtd ) pic.twitter.com/7yxtDO6gv3

Official. Eric Bailly has signed his contract extension with Manchester United – he received approaches from Italian and Spanish clubs, turned down to stay at #MUFC. 🔴 #ManUtd pic.twitter.com/4oMWdJgJm8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2021