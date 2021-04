Ένας άνδρας συνελήφθη το Σάββατο, αφότου επιχείρησε να εισβάλει στο διαμέρισμα της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε σήμερα ότι συνέλαβε και άσκησε δίωξη για διάρρηξη σε βάρος ενός 52χρονου άνδρα, τον οποίο αναγνώρισε ως τον Χανκς Τζόνσον, αφότου κλήθηκε στην κατοικία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας στο νότιο Μανχάταν, λίγο μετά τις 20:30 τοπική ώρα.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε πού βρισκόταν η διάσημη ερμηνεύτρια, την ώρα του περιστατικού.

Η 31χρονη Τέιλορ Σουίφτ, που πρόσφατα έγινε, με το άλμπουμ της «Folklore», η πρώτη καλλιτέχνιδα, η οποία βραβεύτηκε τρεις φορές με το Γκράμι για το άλμπουμ της χρονιάς, έχει βρεθεί αντιμέτωπη αρκετές φορές με ενοχλητικούς θαυμαστές.

