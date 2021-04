Η πολυπληθέστερη επαρχία του Καναδά, το Οντάριο, κατέγραψε χθες Κυριακή πάνω από 4.400 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2, ρεκόρ από την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

Οι υγειονομικές αρχές έκαναν λόγο για 4.456 κρούσματα και 21 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες, αυξάνοντας στους 7.552 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας της νόσου στην επαρχία, η οποία πλήττεται από τρίτο κύμα της πανδημίας.

Αντιμέτωπος με τη ραγδαία αύξηση των μολύνσεων, ο επικεφαλής της επαρχιακής κυβέρνησης Νταγκ Φορντ αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα, όσων η λειτουργία δεν χαρακτηρίζεται απόλυτα απαραίτητη, για έναν μήνα και να δοθεί εντολή στους κατοίκους του Οντάριο να μείνουν σπίτι, και να βγαίνουν μόνο για να αγοράζουν βασικά είδη.

Η επαρχία καταγράφει κατά μέσον όρο 3.573 κρούσματα την ημέρα την τελευταία εβδομάδα.

Με βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, γιατρός νοσοκομείου στο Τορόντο, ο Δρ. Μάικλ Γουόρνερ, τόνισε ότι τα νοσοκομεία στην πόλη δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό νοσηλευτριών και νοσηλευτών ειδικευμένων στην εντατικολογία και εκλιπάρησε τις αρχές να προσπαθήσουν να φέρουν ενισχύσεις από άλλες επαρχίες.

Ontario urgently needs ICU RNs and other trained healthcare workers to staff the beds we have on paper.

To avoid a triage situation @ongov & ⁦@fordnation⁩ need to work with other Premiers with oversight by ⁦@JustinTrudeau⁩ to reallocate healthcare workers ASAP. pic.twitter.com/33yEM33ACH

— Michael Warner (@drmwarner) April 10, 2021