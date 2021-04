H σύγχυση και ο εφησυχασμός στην αντιμετώπιση της Covid-19 σημαίνει ότι η πανδημία απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της, αλλά μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο «σε μερικούς μήνες», με τα κατάλληλα, δοκιμασμένα μέτρα δημόσιας υγείας, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

«Και εμείς θέλουμε να δούμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες ν’ ανοίγουν, τα ταξίδια και το εμπόριο να ξαναρχίσουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Δεν θέλουμε να βλέπουμε καραντίνες χωρίς τέλος. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι μονάδες εντατικής θεραπείας σε πολλές χώρες είναι υπερφορτωμένες και οι άνθρωποι πεθαίνουν — και αυτό μπορεί να αποφευχθεί εντελώς».

«Η πανδημία απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της. Ωστόσο έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Η μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών δείχνει ότι αυτός ο ιός και τα παραλλαγμένα στελέχη του μπορούν να σταματήσουν, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η μετάδοση οφείλεται σε «σύγχυση, εφησυχασμό και ασυνέπεια στα μέτρα δημόσιας υγείας».

Ο Τέντρος είπε ότι σε ορισμένες χώρες, παρά τη συνεχιζόμενη μετάδοση, τα εστιατόρια και τα νυχτερινά κέντρα είναι γεμάτα και οι αγορές είναι ανοιχτές και γεμάτες από κόσμο και ότι μόνο λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν προφυλάξεις.

«Μερικοί άνθρωποι φαίνεται να ακολουθούν την προσέγγιση ότι εάν είναι σχετικά νέοι, δεν έχει σημασία να προσβληθούν από την Covid-19», δήλωσε.

«Βρισκόμαστε τώρα σε ένα κρίσιμο σημείο της πανδημίας. Η πορεία αυτής της πανδημίας αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, εκθετικά, με αύξηση 9% των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα, έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα αυξητικής τάσης και με 5% αύξηση των θανάτων. Δεν είναι η κατάσταση στην οποία θέλουμε να βρισκόμαστε 16 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, ενώ διαθέτουμε αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου», δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοβε, τεχνική επικεφαλής της καταπολέμησης της Covid-19 στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην ίδια συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Η Ινδία ξεπέρασε τη Βραζιλία και έγινε η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μαζικό δεύτερο κύμα, έχοντας χορηγήσει περίπου 105 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου σε έναν πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίου κατοίκων.

«Την περασμένη εβδομάδα καταγράψαμε τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μέσα σε μια εβδομάδα, έως τώρα. Αρκετές χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής σημείωσαν μεγάλη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι περισσότερες από 780 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως», πρόσθεσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

