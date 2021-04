Αντίστροφα για το μεγάλο Clasico μετράνε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να ρίχνοντα απόψε (22:00) στη μάχη στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο» για ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι το οποίο ενδέχεται να κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή της La Liga.

Μία από τις πιο μεγάλες απουσίες του ντέρμπι, είναι αυτή του Σέρχιο Ράμος, καθώς ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό που αποκόμισε με την Εθνική Ισπανίας πριν από δύο εβδομάδες.

Η αποψινή απουσία του Ράμος, βάζει τέλος σε ένα μεγάλο σερί που είχε χτίσει ο αρχηγός της Βασίλισσας στα μεγάλα ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο 34χρονος θα χάσει Clasico μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια, καθώς η τελευταία αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στην οποία ο Ράμος δεν είχε δώσει το «παρών» ήταν το 2011, με το σερί να σταματάει στα 32 συνεχόμενα Clasico.

For the first time since May 2011, Sergio Ramos won’t play in the El Clasico. A run of 32 Clasicos in a row comes to an end. pic.twitter.com/NIR38vJWzF

