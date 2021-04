Τα αθλητικά υποδήματα γνωστά και ως sneakers ή trainers – έχουν πάρει διαστάσεις φαινομένου που έχει ταρακουνήσει τον κόσμο της μόδας.

Από τις 18 Μαΐου έως τις 24 Οκτωβρίου, το Design Museum του Λονδίνου φιλοξενεί μεγάλη έκθεση με τίτλο «Sneakers Unboxed: From Studio to the Street», στην οποία αποκαλύπτει την αληθινή ιστορία του αθλητικού παπουτσιού.

Η έκθεση προσφέρει στον επισκέπτη μια ξενάγηση στα παρασκήνια ορισμένων από τα πλέον εμβληματικά και από τεχνικής πλευράς καινοτόμα σχέδια του παρελθόντος και του παρόντος.

Δίπλα στα περίπου 200 sneaker που θα εκτεθούν, και το «FUTURECRAFT STRUNG» της Adidas που εξέλιξε η Kram/Weisshaar, ένα ρομπότ-υποδηματοποιός το οποίο με χρήση τεχνολογίας 3D είναι σε θέση να κατασκευάσει επί τόπου το τμήμα των αθλητικών υποδημάτων που είναι πάνω από τη σόλα.

Επιπλέον, η «Sneakers Unboxed: From Studio to the Street» εξετάζει το πώς το αθλητικό παπούτσι έγινε το αδιαμφισβήτητο σύμβολο της κουλτούρας της εποχής μας.

Στο διάστημα όλων αυτών των χρόνων, πολλά αθλητικά που αρχικά σχεδιάστηκαν για συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες υιοθετήθηκαν από κοινωνικά κινήματα και κουλτούρες νεαρών σε όλο τον κόσμο.

«Παρουσιάζοντας ένα βασικό αντικείμενο για στυλ, περφόρμανς και άνετο ντύσιμο, η έκθεση “Sneakers Unboxed: From Studio to the Street” αποκαλύπτει τον ρόλο που νέοι με διαφορετικό υπόβαθρο έπαιξαν στο να αναγάγουν συγκεκριμένα sneaker σε εμβλήματα του στυλ και στο να γίνουν οι ίδιοι ο κινητήριος μοχλός μιας βιομηχανίας που αξίζει, σήμερα, δισεκατομμύρια» τόνισε σύμφωνα με το ΑΠΕ, η επιμελήτρια Ligaya Salazar.

«Η έκθεση επιτρέπει επίσης εκ των έσω ματιά σε καινούργιες βιώσιμες και upcycling σχεδιαστικές πρακτικές, σε πρωτότυπα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά και είναι πρόβλεψη του μέλλοντος του ντιζάιν των περφόρμανς, καθώς και σε καθημερινά σύνολα και συνεργασίες στον κόσμο της μόδας που έχουν αλλάξει το πρόσωπο της βιομηχανίας» πρόσθεσε.

Η έκθεση ολοκληρώνεται με μια ματιά σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον μέσα από τρία θέματα: upcycling και επιδιόρθωση, κυκλικό ντιζάιν, εξέταση των υλικών.