Σήμερα στο Mega Star βρέθηκε η εντυπωσιακή και ταλαντούχα Josephine, η οποία μίλησε για τη συμμετοχή της στο Just The Two Of Us και τη σχέση της με τον παρτενέρ της εκεί, τις φιλίες στο χώρο της μουσικής, αλλά και την απόπειρά της για τη Eurovision.

«Σε αυτό το χώρο έχω κάνει φιλίες και δεν είμαι καχύποπτη. Η καλύτερή μου φίλη από το χώρο είναι η Δήμητρα. Είναι γνωστή στο Λονδίνο, αλλά όχι εδώ», είπε η Josephine.

«Για τη Eurovision είχα κάνει μια απόπειρα να πάω, αλλά δεν ευδοκίμησαν οι συνθήκες. Ήμουν πολύ στο ξεκίνημά μου και τραγουδούσα περίπου 3 μήνες. Οπότε όταν μου είπε η εταιρία μου να πάρω αυτή την ευκαιρία, φοβήθηκα. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν περίπου πριν από 8 χρόνια. Η διαδρομή της μουσικής είναι ένα ταξίδι που αν δεν κάνεις τους κύκλους σου δεν μπορείς να βρεις τα πατήματά σου. Μου πήρε χρόνια να είμαι άνετη στη σκηνή», εξήγησε η ίδια.

«Τραγουδούσα κρυφά στο σπίτι γιατί ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να ασχοληθώ με τη μουσική, ήταν ένας χώρος για τον οποίο ακούγονται διάφορα, θα έπρεπε να δουλεύω νύχτα κλπ.. Αλλά αν αγαπάς πραγματικά αυτό που κάνεις, και έχεις πάθος, βρίσκεις το δρόμο σου. Έχω να δώσω ένα μάθημα για να τελειώσω τις σπουδές μου, αν αποφασίσω μια μέρα να το κάνω, θα πάω», ανέφερε σχετικά με την αγάπη της στο τραγούδι και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από το σπίτι της στο ξεκίνημά της.

Μιλώντας για τα σχέδιά της, η όμορφη τραγουδίστρια είπε ότι «Σε λίγες εβδομάδες θα κυκλοφορήσει ο πρώτος μου δίσκος από την Panic Records και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό. Τον ετοιμάζουμε περίπου 9 μήνες και είμαι ενθουσιασμένη για αυτή τη δουλειά. Ακόμα ετοιμάζω μια καινούργια συνεργασία που θα βγει για το καλοκαίρι με έναν άντρα».

«Είμαι πολύ καλά, αλλά έχω πει ότι δε θέλω να αναφερθώ ξανά στα προσωπικά μου, αλλά γενικά είμαι καλά. Είναι πολλά που μπορούν να σου αλλάξουν σε μια συνέντευξη, οπότε είμαι πλέον πιο προσεχτική», είπε για την προσωπική της ζωή.