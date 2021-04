Περίπου δεκαπέντε εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson καταστράφηκαν λόγω ανθρώπινου σφάλματος σε εργοστάσιο στη Βαλτιμόρη, κάτι που ενδέχεται να καθυστερήσει τον εφοδιασμό των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Πριν από μερικές εβδομάδες, υπάλληλοι σε αυτό το τεράστιο εργοστάσιο, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Emergent BioSolutions, εταίρος της J&J, μπέρδεψαν τη δραστική ουσία που απαιτείται για την παραγωγή του προϊόντος, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η J&J δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των 15 εκατομμυρίων κατεστραμμένων δόσεων, πάντως ανέφερε πως κατά τον επιτόπιο έλεγχο ποιότητας «εντοπίστηκε παρτίδα φαρμακευτικής ουσίας που δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια ποιότητας της Emergent BioSolutions».

Το εργοστάσιο «δεν έχει ακόμη λάβει άδεια να κατασκευάζει τη δραστική ουσία του εμβολίου μας» για τον νέο κοροναϊό, πρόσθεσε.

Η συγκεκριμένη ποσότητα «ουδέποτε έφθασε (…) στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας μας», δεν συσκευάστηκε, πρόσθεσε η εταιρεία.

J&J issues statement on #covid19 vaccine supply after NYT report that mistake at Emergent BioSolutions plant ruined 15M doses & has halted future shipments in the US while the FDA investigates: https:/www.jnj.com/johnson-johnson-statement-on-u-s-covid-19-vaccine-supply pic.twitter.com/ihjSuyRXoV

— Meg Tirrell (@megtirrell) March 31, 2021