Ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης εκτός από παίκτης του πρώτου Survivor έχει συμμετάσχει και στο Just the two of us την περσινή σεζόν.

Αυτές τις δύο του συμμετοχές συνδύασε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Ευτυχείτε.

Ο Μάριος Πρίαμος στο Just the two of us συνεργάστηκε με τον Γιώργο Λιβάνη και όπως ήταν φυσικό οι ερωτήσεις που του έγιναν αφορούσε και τη σχέση του φίλου του με την Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Ο Μάριος Πρίαμος δεν έκρυψε ότι με τον φίλο του μιλούν συνέχεια για το Survivor, όμως δεν θέλησε να αποκαλύψει τίποτα που να έχει σχέση με τη Μαριαλένα και τον Γιώργο.

Όπως είπε ο πρώην παίκτης του Survivor από την Κύπρο, αυτά είναι πολύ προσωπικά θέματα και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να φέρει το φίλο του σε δύσκολη θέση.

Παρόλα αυτά σχολίασε τα όσα λέγονται και γράφονται για τον Λιβάνη, τη Μαριαλένα και τον πρώην αγαπημένο της Σάκη Κατσούλη, οι οποίοι λόγω του παιχνιδιού έχουν έρθει κοντά.

Όπως είπε ο Μάριος Πρίαμος, όσα λέγονται είναι λίγο τραβηγμένα ενώ τόνισε ότι πιστεύει πως όταν το παιχνίδι τελειώσει, Μαριαλένα και Σάκης θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους όπως και πριν μπουν στο παιχνίδι.

