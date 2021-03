Στη Σοβιετική Ενωση, ή και στη Ρωσία του Πούτιν – δεν έχει άλλωστε μεγάλη διαφορά -, σε περίπτωση που κινδύνευε ο ηγέτης, είναι βέβαιο ότι θα προσέφεραν τη ζωή τους δεκάδες αξιωματούχοι για να τον σώσουν. Κι αν δεν το έκαναν αυτοβούλως, κάποιος θα τους υποχρέωνε. Κάτι ανάλογο φαίνεται να συμβαίνει σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέποντας τα αρχηγικά νούμερα να καταρρέουν, διάφοροι βουλευτές σπεύδουν να αποδείξουν ότι οι ίδιοι είναι ακόμη κατώτεροι, ακόμη πιο ανίκανοι να ασκήσουν αντιπολίτευση, ώστε με τον έμμεσο αυτόν τρόπο να βοηθήσουν τον υπό αμφισβήτηση αρχηγό να ξεχωρίσει και πάλι.

Ας πάρουμε τον Κώστα Ζαχαριάδη, γνωστό από παλαιότερο επικό ισχυρισμό του ότι «η ΝΔ ρέπει σε μια βαλκανικού χαρακτήρα ορμπανική Δεξιά», που με τη νέα, εξόχως αφοπλιστική δήλωσή του «ΟΚ, έκανε μια αστοχία ο ΣΥΡΙΖΑ» διεκδικεί με αξιώσεις μια θέση στα best of των τελευταίων δεκαετιών. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ανακοινώσει ότι η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει πάρει έγκριση για self test είναι η Siemens και είχε χαρακτηρίσει κατόπιν τούτου τον Πρωθυπουργό «τον πιο πιστό πλασιέ της Siemens». Μόνο που αποκαλύφθηκε ότι σχετικούς φακέλους κατέθεσαν 30 εταιρείες, μεταξύ των οποίων ΔΕΝ ήταν η Siemens! Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, δικαιούμαστε να κάνουμε και μια αστοχία, είπε αυτοτρολαριζόμενος ο Ζαχαριάδης, σπεύδοντας να αναρωτηθεί αν αλλάζει η ζωή των ανθρώπων που αναμένουν να μπουν στην εντατική.

Οχι βέβαια. Η επωδός αυτή έχει άλλωστε οικουμενική χρησιμότητα. Και ο Αδωνις, που κατέθεσε τις προάλλες στη Βουλή μια fake φωτογραφία του Τσίπρα να κρατάει ένα πανό για το Ελληνικό, θα μπορούσε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο σε εκείνους που τον ξεσκέπασαν: «Και τι καταλάβατε, μήπως θα αλλάξει η ζωή των ανθρώπων που αναμένουν να μπουν στην εντατική;».

Στον πρώην διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και νυν τομεάρχη Εσωτερικών πρέπει να άρεσε πολύ πάντως αυτό το επιχείρημα, εξού και το επανέλαβε όταν αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι εκτός από το κόμμα του έκανε, βρε αδερφέ, μια αστοχία και ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό «Μίστερ Μπιν» εξαιτίας μιας δήλωσής του για το Ράλι Ακρόπολις. «Κάποιοι έχουν χάσει το χιούμορ τους», εξανέστη, σπεύδοντας να προσθέσει ότι «οι εντατικές είναι στο κόκκινο». Σωστό, αλλά τι σχέση έχει με το θέμα μας;

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Αρης Σκέρτσος έκρινε σκόπιμο να απαντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ με μια ανάρτηση 746 λέξεων (!), διερωτώμενος στο τέλος «μήπως η αξιωματική αντιπολίτευση συμπεριφέρεται σαν να μη θέλει να τελειώσει η πανδημία». Μα κι αυτό άσχετο είναι. Ο Ζαχαριάδης και οι σύντροφοί του φροντίζουν απλώς να μας θυμίζουν καθημερινά ότι αντιπολίτευση σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει, και αυτό είναι δυσοίωνο, γιατί αν ρέπει σε κάτι η ΝΔ είναι στην αλαζονεία, και αυτό θα το πληρώσουμε όλοι.