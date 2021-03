Τη συνεργασία του με τους Metallica ανακοίνωσε ο Έλτον Τζον. Όπως είπε ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής η συνεργασία έγινε την περίοδο της καραντίνας.

Μιλώντας με τον διάσημο βρετανό τραγουδιστή-τραγουδοποιό SG Lewis, στην εκπομπή Rocket Hour της Apple Music ο σερ Τζον είπε ότι θα ήθελε «απεγνωσμένα» να συνεργαστεί σε ένα τραγούδι μαζί του και αναφέρθηκε στην συμμετοχή καλλιτεχνών στο άλμπουμ Times του καλλιτέχνη.

What on earth could @Metallica and @eltonofficial be up to? https://t.co/EPSqWebyvj

— UltimateClassicRock (@UltClassicRock) March 28, 2021